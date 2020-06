Riches et célèbres: le palmarès «Forbes» 2020 en 10 artistes

Avec les stars du divertissement, il faut parler en millions $ américains. Si leurs revenus vont drastiquement chuter cette année en raison de la COVID-19, plusieurs peuvent se consoler en regardant leur nouvelle récolte, telle que rapportée par le magazine «Forbes».

Une femme au pouvoir

L’empire du clan Kardashian-Jenner est solide. L’argent y coule à flots. Si Kim Kardashian-West n’a pas à rougir de ses 49,5 millions $ (48e rang), il lui est impossible de comparer sa réussite financière à la mirobolante somme de 540 millions $ (premier rang) qui appartient désormais à sa soeur Kylie Jenner. La star de téléréalité et d’Instagram a judicieusement vendu 51 % de ses parts de l’entreprise Kyle Cosmetics en janvier 2019, s’assurant ainsi d’un joli magot et du premier échelon du prestigieux palmarès «Forbes».

L’étoile du rap

Jay-Z (53,5 millions, 42e rang) a souvent été celui que les rappeurs ont voulu détrôner à la fois du sommet des ventes et de celui des gains. Or, quand on parle de gros sous, plusieurs ont mieux fait que lui au cours des 12 derniers mois. Par contre, Post Malone (60 millions $, 20e rang) et Sean Combs (55 millions $, 32e rang) n’ont rien pu faire contre Kanye West (170 millions $, deuxième rang). Grâce notamment à ses souliers Yeezy, M. Kim Kardashian est maintenant milliardaire.

Au sommet du box-office

Ils sont plusieurs cinéastes de renom à générer un véritable engouement avec leurs superproductions où les effets spéciaux font sonner la caisse aux guichets. Mais plus que tout autre, un homme de cinéma s’en met plein les poches: l’Américain Tyler Perry. Se retrouvant devant et derrière la caméra, le créateur de la franchise comique «Madea» sait comment faire grassement rire son public qui le lui rend fort bien, comme le prouvent les 97 millions $ (sixième rang) ajoutés à sa fortune.

Le roi des ondes

Le controversé Howard Stern (90 millions $, huitième échelon) n’a pas la langue dans sa poche. Surtout au micro que lui a confié la chaîne de radio SiriusXM. Financièrement, ça rapporte gros! D’une durée de cinq ans (elle se termine en 2020), la plus récente entente signée par l’Américain avec son employeur est estimée à 400 millions $. Pas surprenant que celui qui a même eu droit à son propre film - «Parties intimes» en 1997 - soit le mieux rémunéré de sa profession.

La reine de la télé

Longtemps, les projecteurs du petit écran américain ont été braqués sur Oprah Winfrey (37 millions, 91e rang), celle qu’on avait qualifiée, à juste titre, «la reine de la télé». Aujourd’hui, une autre célèbre animatrice fait encore mieux qu’elle: la dynamique Ellen DeGeneres. Maître de son propre talk-show et d’un jeu appelé «Ellen’s Game of Games», la comique star qui a empoché 84 millions $ (12e rang) a vraiment bien fait de concentrer ses efforts devant la caméra et non sur scène.

Le romancier numéro un

C’est à l’écrivain américain James Patterson qu’on doit le personnage de l’inspecteur Alex Cross, apparu au début des années 1990. Le prolifique auteur enchaîne les livres depuis près de 30 ans, faisant de chaque sortie un événement. Ses revenus de 80 millions $ lui confèrent la 15e place du palmarès, lui qui a vendu près de cinq millions d’exemplaires au cours des 12 derniers mois. Même J.K. Rowling (60 millions $, 28e place) doit s’incliner devant cette popularité.

Le premier Canadien

Devançant le chanteur Shawn Mendes (54,5 millions $), le rappeur Drake (49 millions $) et l’interprète Céline Dion (42 millions $), un acteur très connu peut se vanter d’être le Canadien s’étant le plus enrichi l’année dernière: Ryan Reynolds. Celui qui prête ses traits à l’inimitable Deadpool au cinéma et qui est l’un des hommes les plus sexy de la planète se pointe au 18e échelon du palmarès avec 71,5 millions $ de plus dans ses poches.

La révélation

Billie Eilish a créé une véritable secousse avec son succès «Bad Guy». À seulement 18 ans, la chanteuse américaine est la plus jeune de ce top des bien nantis, effectuant une entrée fort remarquée, s’installant sur la 43e marche grâce à des revenus de 53 millions $. Un total plus important que celui de consoeurs dont la réputation n’est plus à faire, qu’on pense à Jennifer Lopez (47,5 millions $), Pink (47 millions $) et Rihanna (46 millions $), entre autres. L’avenir s’annonce radieux!

La surprise

À tort, on les croyait perdus dans un lointain passé musical. Pourtant, les Backstreet Boys ont prouvé qu’ils savaient encore rallier les foules, amassant 45 millions $ (64e rang) grâce à la deuxième tournée la plus lucrative de leur carrière. Non seulement ont-ils fait mieux que les très expérimentés The Eagles (41 millions $), Bon Jovi (38 millions $) et U2 (38 millions $), mais ils ont chauffé la jeune formation sud-coréenne BTS (50 millions $). Tout un retour pour Brian, Nick, Kevin, A.J. et Howie!

Bientôt octogénaire

Bien qu’il approche les 80 ans et qu’il dispose d’une fortune qu’à peu près tout le monde envie, Sir Paul McCartney n’a pas l’intention de prendre sa retraite. Ça tombe bien, car sa fidèle horde d’admirateurs le suit encore avec un vif intérêt. À preuve, l’ancien membre du Fab Four a garni son compte en banque de 37 millions $ (91e rang), lui dont les spectacles en solo ont été synonymes de plus de 100 millions $ en ventes aux guichets.