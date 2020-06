Timide déconfinement chez Desjardins

Trois mois après avoir annoncé la fermeture de plus de la moitié de ses points de service au Québec et en Ontario en raison de la pandémie, Desjardins rouvrira graduellement ses caisses à partir du 15 juin.

À la mi-mars, la coopérative de Lévis avait choisi de fermer 523 de ses 872 établissements afin de limiter la propagation de la COVID-19. Plusieurs des employés touchés avaient été invités à faire du télétravail.

Les services aux guichets automatiques et sur la plateforme AccèsD sont demeurés accessibles pour tous les membres durant cette période.

Hier, Desjardins n’a pas été en mesure de fournir de chiffre concernant le nombre de caisses qui accueilleront de nouveau des clients à partir de la semaine prochaine. Chaque cas sera « analysé » par les administrateurs de chaque établissement à travers la province et en Ontario.

L’ouverture d’une caisse dépendra notamment de l’impact de la pandémie dans cette région ainsi que des besoins de la communauté.

Les administrateurs tiendront compte dans leur analyse de facteurs comme « la proximité avec d’autres centres de services, la présence d’un guichet automatique et les habitudes de déplacement des membres vers des zones commerciales où la Caisse est située », énumère Desjardins.

« Bien qu’une période de déconfinement s’amorce, Desjardins fait le choix de la prudence afin de limiter les risques de propagation du virus, et nous continuons de placer la santé et la sécurité de ses membres au sommet de ses priorités », indique la responsable aux communications, Chantal Corbeil.

Certaines fermées pour toujours ?

Questionnée à savoir si des points de service pourraient demeurer fermés pour toujours, la direction du Mouvement a répondu que cette décision revient aux administrateurs élus par les membres de chacune des caisses.

« Chaque année, il est de leur responsabilité de porter une réflexion sur la façon dont la Caisse offre ses services et s’ils répondent aux besoins des membres selon l’utilisation qu’en font les membres », affirme Mme Corbeil.

Dans le cadre de sa restructuration afin d’optimiser son réseau, Desjardins avait fermé l’an dernier 268 guichets automatiques et 86 centres de service. Au 31 décembre 2019, l’institution financière comptait 1689 appareils pour retirer des billets verts et 872 centres de services au Québec et en Ontario.

Quant à la question du retour des employés dans les bureaux, Desjardins mentionne que seules les équipes pour qui le télétravail rend la prestation de service difficile seront autorisées à occuper les sites, et ce, avec certaines balises pour limiter les risques de propagation du virus.

« On parle ici d’une très petite minorité. Pour toutes les autres équipes, le télétravail est maintenu jusqu’à nouvel ordre », dit Mme Corbeil. Desjardins compte environ 47 000 travailleurs. De ce nombre, 85 % sont en télétravail.

Plus de 90 % à la BN

Du côté de la Banque Nationale, la direction indique que les employés dont les fonctions le permettent seront à distance au moins « jusqu’à la fin août ». Pour ce qui est des points de service, plus de 90 % des succursales sont ouvertes à l’heure actuelle.

« Nous avons déjà rouvert la plupart de celles que nous avions fermées en mars pour lutter contre la propagation du virus. Nous continuons de suivre l’évolution du déconfinement et réévaluerons la situation pour les succursales encore fermées au cours des prochaines semaines », a souligné le porte-parole Jean-François Cadieux.

La pandémie chez Desjardins et à la Banque Nationale