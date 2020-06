Un coup de pouce à l’agriculture locale

Alors que l’autonomie alimentaire de la province est devenue un enjeu plus important que jamais, GiGrow, une entreprise québécoise, propose une technologie innovatrice qui permet de faire pousser des légumes 12 mois sur 12 et à moindre coût. Un bon coup de pouce pour l’agriculture locale.

Le concept de GiGrow est simple, mais il fallait y penser : il s’agit d’un jardin rotatif qui permet de cultiver dans un minimum d’espace une grande variété de légumes, fines herbes et fleurs.

La culture peut s’effectuer été comme hiver et ce quelle que soit la météo, car elle se fait dans un entrepôt et la lumière est diffusée par éclairage artificiel à l’intérieur du cylindre rotatif. Un avantage concurrentiel pour les producteurs agricoles qui doivent habituellement composer avec la rigueur du climat québécois.

Photo courtoisie, GiGrow

« Chaque machine peut produire des centaines de laitues en simultané, et il est possible de les superposer pour maximiser l’utilisation de l’espace », explique Guillaume Dumont, ingénieur en chef de GiGrow. Résultat : les rendements sont exceptionnels et les profits sont au rendez-vous dès la première année de production. « L’investissement peut être remboursé en à peine cinq ans », mentionne le président de la compagnie, Gilles Dumont.

Beaux produits, grosses économies

Annuellement et au pied carré, cette technologie est 150 fois plus productive qu’une culture en terre noire. Et puisqu’il ne s’agit pas de culture hydroponique, mais dans du terreau ou du substrat de fibres de noix de coco, cela n’engendre pas de déversements nocifs dans l’environnement et la consommation d’eau est très faible : 10 à 15 litres seulement par kilo de laitue au lieu de 200 litres. « Notre système goutte-à-goutte breveté injecte dans la plante la quantité exacte de liquide. Cela réduit l’utilisation d’eau et d’engrais », explique Guillaume Dumont. On peut aussi l’adapter à la culture biologique et tous les éléments sont recyclables et biodégradables.

Photo courtoisie, GiGrow

Parce qu’elles tournent en continu autour d’une source lumineuse, les plantes sont stimulées et croissent à une vitesse impressionnante. Mais, surtout, la technologie GiGrow permet de donner aux légumes et aux fines herbes un goût exceptionnel. Bien oxygénés, sans humidité inutile, les plants sont également moins à risques de développer des maladies ou d’être la cible d’insectes. « Par exemple, la culture du basilic requiert habituellement des fongicides, ce qui n’est pas nécessaire avec notre système », mentionne Gilles Dumont. Nul besoin non plus de pesticides ou d’herbicides. Autre avantage de poids, la chaleur générée par les machines peut être récupérée, ce qui réduit les coûts de chauffage.

On économise aussi grandement sur la main-d’œuvre, puisque GiGrow est contrôlé à distance et facilement robotisable : cinq employés à peine suffisent à opérer 200 machines. C’est tout un avantage à l’heure où les producteurs ont de plus en plus de difficulté à mettre la main sur des ouvriers agricoles. Ainsi, GiGrow permet de garantir un revenu toute l’année, de contrôler le coût de production et de prévoir avec précision les délais d’approvisionnement.

Validé par l’industrie

Cette technologie a fait l’objet de deux ans de tests avec le Centre national de recherches Canada, à l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe, et a aussi été adoptée par Biofloral, leader de la distribution d’équipements de production de cannabis. « GiGrow est aussi parfait pour la culture du cannabis, car il répond aux normes de qualité médicale. On pourrait aussi l’utiliser pour la production de pharmaceutiques et cosmétiques », mentionne Gilles Dumont.

Même si on aimerait l’installer dans notre cour et faire pousser nos propres légumes, cet équipement est néanmoins destiné à une clientèle industrielle compte tenu de sa capacité de production. D’ailleurs, GiGrow a déjà décroché plusieurs importants contrats en France. Outre les producteurs agricoles, les municipalités pourraient aussi s’en prévaloir en créant des coopératives qui deviendraient rapidement rentables. « Une production de légumes sur 1 200 pi2 nécessite environ 250 000$ d’investissement et peut générer 240 000$ de revenus par année avec deux employés seulement. Tout est fabriqué dans la région de Montréal et est conçu pour durer 25 ans. En commandant tout de suite, il est possible de récolter ses premiers légumes avant les Fêtes », précise Gilles Dumont.