Un héros obscur derrière la carrière de Tomas Vokoun

Après un début de carrière difficile dans l’organisation du Canadien de Montréal, miné par un dépaysement complet, le Tchèque Tomas Vokoun a pu retrouver toute sa confiance et remporter 300 victoires dans la Ligue nationale grâce à un homme en particulier: Mitch Korn.

Repêché en neuvième ronde par le Tricolore en 1994, Vokoun a connu trois saisons en dents de scie dans la Premier AA Hockey League (ECHL) et la Ligue américaine de hockey (LAH) lorsqu’il a traversé l’Atlantique. Lors de sa seule apparition avec le CH, il a donné quatre buts en 20 minutes.

«J’ai perdu ma confiance à Montréal, et je ne veux pas être négatif. C’était dû en grande partie à mes propres lacunes», a-t-il avoué lors d’une entrevue avec le commentateur des matchs des Predators de Nashville Pete Weber, lundi.

«Vous savez, quand vous venez d’un pays avec une structure sociale complètement différente et que vous arrivez [au Canada] à 19 ans, ce n’est pas une transition facile. Ça prend du temps.»

Une présence importante

La vie de Vokoun a toutefois complètement changé lorsque les Predators l’ont sélectionné au repêchage d’expansion en 1998. Avec sa nouvelle équipe, il a rapidement créé un lien de confiance avec Korn, qui fut l’entraîneur des gardiens du club entre 1998 et 2014.

«Quand tu fais confiance aux gens, tu écoutes plus, tu acceptes leurs conseils et tu es plus réceptif», a fait valoir Vokoun.

Ainsi, à ses quatre premières saisons au Tennessee, Vokoun a œuvré à titre de second derrière Mike Dunham. Mais, bien dirigé par Korn, il savait que son tour viendrait. Lorsque Dunham a été échangé aux Rangers de New York en 2002, il a saisi sa chance et disputé 69 parties lors de la campagne 2002-2003.

«Korn disait toujours: “Ce n’est pas un sprint, mais une course de longue distance.” J’ai eu beaucoup de hauts et de bas [tôt dans ma carrière], mais c’est de cette façon que tu grandis et que tu apprends le plus.»

«Pour moi, à 22 ans, encore très jeune, [ma sélection par les Predators], c’était la meilleure chose qui pouvait m’arriver. Je suis reconnaissant d’avoir obtenu cette opportunité pour le reste de ma vie.»