DUBÉ, Gilles



À St-Eustache, le 4 juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Gilles Dubé, époux de Mme Diane Lacroix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Robert, Normand et Mario et le fils de son épouse Patrick, feu Daniel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Claude et ses soeurs Diane et Nicole ainsi que plusieurs autres parents et amis.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.