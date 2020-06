SENAY (née SAVOIE), Marie



De Saint-Augustin (Mirabel), le 29 mai 2020, à l'âge de 84 ans est décédée Mme Marie Savoie, épouse de M. Jacques Senay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Lise (Stéphane Rhéaume), le fils de son mari Pierre (Johanne Larose), ses petites-filles Anne-Elizabeth (Maxime), Pénélope, Rosalie (Maxime), Noémie et Marie-Andrée, son petit-fils Pierre-Alexandre (Jennifer), ses arrière-petites-filles Marianne et Laurence, ses frères Roland et Willie, ses soeurs Yvonne, Louise, Exilda et Pierrette, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h, et le samedi 13 juin de 9h à 11h, au complexe funéraire :SAINT-AUGUSTIN (MIRABEL)(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 11h en la chapelle du salon.