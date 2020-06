LALIBERTÉ MERCIER, Rosélia



C'est avec une profonde tristesse, que nous annonçons le décès de Rosélia Mercier Laliberté, le 28 mai 2020.Épouse de feu Robert Laliberté pendant 65 ans, elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Jeanne Chagnon), Gaston (Lucie Tranchemontagne) et Aline (Alain Faussurier); ses petits-enfants adorés : Frédéric (Catherine Laroche), Jonathan (Céline Wopperer), Geneviève, Anne-Renée (Steve Lemieux) ; ses arrière-petits-enfants : Ophélia et Annika Lemieux, Éliane et Olivier Laliberté. Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-soeur Rita (feu Richard Laliberté); ses frères : Julien (Jeanne Couture), Rodrigue (Gisèle Fradette), Benoit (Hélène Délisle) et sa soeur Denise (Jean Labonté), ainsi que de très nombreux neveux et nièces.Née à St-Henri de Lévis et diplômée de l'École Normale de Beauceville, elle a enseigné 4 ans dans une école de rang de son village.De 1957 à 1983, elle a enseigné aux enfants de 2e année dans plusieurs écoles de Greenfield Park (St-Edmond, St-Jude et Pierre-Laporte).Elle laisse dans le deuil plusieurs générations d'enfants maintenant devenus grands et se souvenant de leur 2e année dans la classe de Rosélia.Une cérémonie à sa mémoire aura lieu à une date ultérieure, en raison des mesures de santé publique.Nous remercions très sincèrement le personnel du Centre Champlain pour les bons soins prodiguées à son égard.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre Champlain, 5050 rue Nogent, Brossard.450 463-19007679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2