CHARTRAND, Pierrette (née Gosselin)

À Montréal, le 29 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Pierrette Gosselin, épouse de feu M. Roger Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Richard), Élaine, Maurice (Andrée) et Carole, ses petits-enfants Élianne, Jade et Gabriel, sa soeur Denise, ses belles-soeurs Lise et Gisèle, sa cousine Cécile ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au :4419 RUE BEAUBIEN EMONTRÉAL, QC, H1T 1T2Une cérémonie aura lieu en sa mémoire cette même journée à 16h30 en la chapelle du complexe.