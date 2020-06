RAYMOND (née MADORE)

Denise



C'est avec une profonde tristesse, et un coeur brisé que nous annonçons le décès de Denise Madore, épouse de feu Jean-Jacques Raymond, à l'âge de 90 ans, survenu le 4 juin 2020 à l'aile des soins palliatifs de l'Hôpital de Lachine.Elle laisse dans le deuil son fils Bruno, ses neveux et nièces, sa filleule, ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, ainsi que d'autres parents et amis.En ces temps incertains, un avis sera publié à une date ultérieure concernant les funérailles et l'inhumation des cendres.En guise de sympathie, des dons à la Fondation Québécoise du cancer ou à la Fondation de l'Hôpital de Lachine, seraient appréciés.www.jjcardinal.ca