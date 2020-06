MATHIEU, Dr Léopold



À la Résidence Berthiaume du Tremblay de Montréal, le 31 mai 2020, est décédé à l'âge de 97 ans, Dr. Léopold Mathieu, époux en premières noces de feu Gisèle Bélair et en deuxièmes noces de feu Gisèle Boucher, demeurant à Montréal et natif de St-Louis de Richelieu.Dr. Léopold Mathieu laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.L'accueil se fera au salon :75 ÉLIZABETH, SOREL-TRACYTél. 450-743-5566suivront les funérailles en l'église St-Pierre à une date ultérieure. Compte tenu des circonstances actuelles, les détails sur la journée et l'heure vous seront communiqués prochainement.Que ceux et celles qui l'ont connu et aimé partagent une douce pensée pour lui en ce jour.La famille tient à remercier du fond du coeur, l'ensemble du personnel du Manoir L'âge D'Or, de la Maison d'Émilie et de la Résidence Berthiaume du Tremblay pour les très bons soins mais plus particulièrement, Pierre Mathieu (fils), Marc André Perreault (petit-fils), Jacques Mathieu (neveu), Pascal Hébert (petit-neveu), Réjean Houle-15 (LNH) et David Lee Mullen (ami anglophone), qui l'ont grandement accompagné dans les dernières années.Des dons pour la Fondation Berthiaume du Tremblay seraient appréciés.