LAMARCHE, Huguette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 juin 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Huguette Lamarche, épouse de feu monsieur Michel Ferland, elle était la fille de feu dame Thérèse Gignac et feu monsieur Joseph Lamarche. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Jean-François Ferland (Chantal Langlais) et Stéphane Ferland (Renée-Anne Ouellet); ses petits-enfants: Antoine, Josianne, Amélie et Olivier Ferland; ses soeurs: Pierrette, Micheline (Luc Boivin) et Francine (feu Louis-Jacques Gingras); sa belle-soeur Christiane Ferland (René Gagnon) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera auLA SOUVENANCE301, RANG STE-ANNEQUÉBEC, QC G2G 0G9le dimanche 14 juin 2020 de 8h30 à 11h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle du même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, av. Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél.: 418-527-4294.Courriel : gsreception@athos.caPour envois de messages personnalisés et/ou de fleurs ainsi que pour signer le registre à la mémoire de la personne décédée: