DUPONT, Marie



De Montréal, le 30 mai 2020, est décédée Marie Dupont à l'âge de 59 ans.Elle laisse dans le deuil son fils François, sa mère Marina Lavoie épouse de feu Jean-Charles Dupont, son frère Martin et sa compagne Maryse, les familles Lavoie et Dupont, Danielle, Nathalie, Elisabeth et de nombreux amis.Une cérémonie aura lieu plus tard cet été.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Cité-de-la-Santé.