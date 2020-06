OUELLETTE, Yvon



Entouré de ses proches, le 15 avril 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Yvon Ouellette, époux de Mme Johanne Miron, de Ste-Martine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Anne-Marie (Emmanuel Bourdeau), ses petits-fils Antoine et Cédrick, son beau-frère Yves Martin (feu Diane Ouellette), sa belle-soeur Francine Terriault (Yvan Terriault), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et ami(e)s.En raison de la pandémie, la mise en terre des cendres aura lieu le 12 juin prochain en toute intimité. À tous ceux et celles qui ont partagé notre douleur et qui nous ont accompagnés dans notre cheminement, merci!www.residencemariesoleilphaneuf.com