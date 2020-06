SÉGUIN LAFONTAINE, Simone



Au Centre d'hébergement de la Marée à Montréal, le 16 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Simone Séguin Lafontaine, épouse de feu René Lafontaine. Elle était la mère de Nicole Lafontaine (feu André Lemire) et de feu Richard Lafontaine.Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Marie-France Lemire (Patrick Lécuyer), Benoit Lafontaine et François Lemire, son arrière-petit-fils Raphaël Lécuyer, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 29 juin 2020 de 13h00 à 14h15 à la chapelle du4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7514-342-8000 www.dignitequebec.comavec les mesures de distanciation en vigueur. Une liturgie de la Parole suivra à 14h15. Vous pouvez aussi offrir vos condoléances sur le site internet du Centre funéraire Cote-des-Neiges.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.La famille désire remercier tout le personnel du Centre d'hébergement de la Marée pour leurs excellents soins.