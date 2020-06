MARENGER, Roland



À Montréal est décédé le 31 mai 2020, à l'âge de 89 ans, Monsieur Roland Marenger, époux de feu Pierrette Neveu.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Marenger (sa conjointe Louise Rufiange et ses petits-enfants Eric et Alex), Manon Marenger (son conjoint Luc Deslauriers et son petit-fils Steve Marenger), Alain Marenger (sa conjointe Christine Deschênes et ses petits-enfants Simon, Claudie) et son arrière-petit-fils William.