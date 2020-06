LEFEBVRE, Raymond



À St-Lambert, le 1er juin 2020, à l'âge de 92 ans est décédé M. Raymond Lefebvre, époux de feu Jacqueline Villemaire.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Sylvie), Mario (Francine), Richard (Suzanne) et Sylvie (Alain), ses 11 petits-enfants, ses 17 arrière-petits-enfants, ses soeurs Lise (Jean-Guy) et Yolande (Gaétan), ses beaux-frères et belle-soeur, neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Nous tenons à remercier tout le personnel du centre de réadaptation de St-Lambert où il a été soigné avec professionnalisme et compassion durant les derniers stades de sa bataille contre la Covid-19.En raison de la situation actuelle, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.