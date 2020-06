SOUCY, Sr Aline



À la Maison mère des Soeurs de Ste-Anne, le 7 juin 2020, à l'âge de, est décédée Soeur Aline Soucy, des Filles Réparatrices du Divin-Coeur, fille de Polycarpe Soucy et d'Amanda Marquis.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Même si un service funéraire communautaire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu lors d'une messe communautaire. Les cendres seront mises en terre au Repos St-François D'Assise ultérieurement.