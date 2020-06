Céline Dion reporte tous ses spectacles de 2020

Céline Dion ne reprendra la route qu’en 2021. La pandémie de COVID-19 a contraint la chanteuse à annuler ou reporter toutes ses représentations restantes de 2020. L’annonce officielle a eu lieu mercredi matin.

Dans un communiqué, Céline Dion indique qu’elle avait vraiment espoir de remonter sur scène cette année, mais qu’elle a choisi de repousser son retour pour des raisons de santé et sécurité.

« Le monde entier traverse une période difficile à cause de cette pandémie et toutes mes pensées accompagnent ceux qui ont souffert, écrit-elle. Je sais que nous traverserons cette crise ensemble et que nous rattraperons le temps perdu. Je m’ennuie d’être sur scène avec vous... J’ai hâte que l’on chante tous ensemble à nouveau. Soyez prudents... à bientôt ! »

Plus d’une cinquantaine de concerts du Courage World Tour sont touchés en Europe, incluant ceux de Paris, Londres et Oslo. Quant aux nouvelles dates nord-américaines des spectacles qui avaient déjà été reportés plus tôt cette année en raison du coronavirus, elles seront bientôt confirmées, précise l’équipe de l’artiste.

Si les conditions le permettent, la tournée mondiale Courage donnera son coup d’envoi en Europe le 19 mars 2021 en France.