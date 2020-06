Ceux qui ont eu la COVID-19 près de chez vous

Combien de personnes ont eu la COVID-19 dans votre localité ? Ce genre d’information détaillée est difficile à trouver puisque les données présentées quotidiennement par le gouvernement Legault ne concernent que les 16 grandes régions administratives du Québec.

Notre Bureau d’enquête a donc compilé les données de plus de 500 localités avec au moins un cas. Pour ce faire, il a fallu rassembler les informations qui se trouvent dans les méandres des Centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS) de chaque région. L’information est divisée soit par municipalité, par arrondissement, par municipalité régionale de comté (MRC*) ou par réseau local de services (RLS**). On y apprend par exemple que Saint-Césaire, en Montérégie, a eu 22 cas, et que Rawdon, dans Lanaudière, en a eu 67. Bonne découverte!

Les dommages par régions

Région administrative du Québec Nombre de cas Nombre de décès Nombre de guérisons Pourcentage de guérisons Bas-Saint-Laurent 48 2 46 96 % Saguenay-Lac-Saint-Jean 323 26 293 91 % Capitale-Nationale 1715 146 1047 61 % Mauricie-et-Centre-du-Québec 2015 206 1665 83 % Estrie 942 25 894 95 % Montréal 26351 3088 n.d. n.d. Outaouais 561 27 385 69 % Abitibi-Témiscamingue 168 4 161 96 % Côte-Nord 119 0 114 96% Nord-du-Québec 8 0 n.d. n.d. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 185 9 171 92 % Chaudière-Appalaches 509 8 470 92 % Laval 5617 639 3942 70 % Lanaudière 4089 199 3453 84 % Laurentides 3103 154 2047 66 % Montérégie 7385 496 3641 49 % Nunavik 16 0 n.d. n.d. Terres-Cries-de-la-Baie-James 10 0 n.d. n.d.

Bas-Saint-Laurent

MRC de Rivière-du-Loup | 25

MRC de Rimouski-Neigette | 10

MRC de Témiscouata | 5

MRC de La Matapédia | Moins de 5

MRC de La Matanie | Moins de 5

MRC de La Mitis | Moins de 5

MRC des Basques | Moins de 5

MRC de Kamouraska | Moins de 5

Saguenay – Lac-Saint-Jean

RLS de Chicoutimi | 204

RLS de Jonquière | 64

RLS de La Baie | 30

RLS de Lac-St-Jean-Est | 18

RLS De Domaine-du-Roy | 5

RLS de Maria-Chapdelaine | 5 cas ou moins

Capitale-Nationale

Beauport | 271

Charlesbourg | 251

Ste-Foy - Sillery | 222

Québec - Haute-Ville | 182

Laurentien (incluant l'aéroport) | 165

Québec - Basse-Ville | 151

Limoilou - Vanier | 135

Loretteville - Val-Bélair | 131

Duberger - Les Saules - Lebourgneuf | 87

Portneuf | 52

La Côte-de-Beaupré et l'Île d'Orléans | 46

Charlevoix-Ouest | 7

Charlevoix-Est | 5

Mauricie-et-Centre-du-Québec

Trois-Rivières | 896

Shawinigan | 312

Drummondville | 240

Louiseville | 133

St-Tite | 35

Yamachiche | 35

Bécancour | 28

St-Étienne-des-Grès | 24

Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 23

St-Germain-de-Grantham | 21

St-Maurice | 21

Maskinongé | 19

St-Cyrille-de-Wendover | 16

Saint-Boniface | 15

Victoriaville | 12

St-Narcisse | 11

Ste-Ursule | 11

St-Léon-le-Grand | 10

Ste-Thècle | 9

St-Paulin | 9

Champlain | 7

St-Alexis-des-Monts | 7

St-Justin | 6

Chesterville | 5

Nicolet | 5

St-Léonard-d’Aston | 5

Wickam | 5

Hérouxville | 5

Lac-aux-Sables | 5

St-Adelphe | 5

St-Barnabé | 5

St-Sévère | 5

Baie-du-Febvre | Moins de 5

Batiscan | Moins de 5

Charette | Moins de 5

Durham-Sud | Moins de 5

Grand-St-Esprit | Moins de 5

Kingsey Falls | Moins de 5

L’Avenir | Moins de 5

Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Moins de 5

Pierreville | Moins de 5

St-Albert | Moins de 5

St-Bonaventure | Moins de 5

St-Célestin | Moins de 5

St-Christophe-d’Arthabaska | Moins de 5

St-Edmond-de-Grantham | Moins de 5

St-Édouard-de-Maskinongé | Moins de 5

St-Élie-de-Caxton | Moins de 5

St-Eugène | Moins de 5

St-Félix-de-Kingsey | Moins de 5

St-François-du-Lac | Moins de 5

St-Guillaume | Moins de 5

St-Lucien | Moins de 5

St-Majorique-de-Grantham | Moins de 5

St-Mathieu-du-Parc | Moins de 5

St-Rémi-de-Tingwick | Moins de 5

St-Roch-de-Mékinac | Moins de 5

St-Séverin | Moins de 5

St-Stanislas | Moins de 5

Ste-Angèle-de-Prémont | Moins de 5

Ste-Anne-de-la-Pérade | Moins de 5

Ste-Clothilde-de-Horton | Moins de 5

Ste-Élizabeth-de-Warwick | Moins de 5

Ste-Eulalie | Moins de 5

Ste-Monique | Moins de 5

Warwick | Moins de 5

Estrie

Sherbrooke | 299

Granby | 144

Magog | 69

Danville | 37

Bromont | 30

Cowansville | 30

Farnham | 28

Racine | 28

Shefford | 19

Brigham | 16

Lac-Brome | 13

East Angus | 12

Roxton Pond | 10

Ange-Gardien | 9

Orford | 9

Ste-Catherine-de-Hatley | 9

Bedford | 7

St-Denis-de-Brompton | 7

Asbestos | 7

Coaticook | 6

Cookshire-Eaton | 6

Waterloo | 6

Sutton | 6

Val-Joli | 6

Windsor | 6

Abercorn | 5 ou moins

Ascot Corner | 5 ou moins

Ayer's Cliff | 5 ou moins

Bolton-Est | 5 ou moins

Bolton-Ouest | 5 ou moins

Bonsecours | 5 ou moins

Cleveland | 5 ou moins

Compton | 5 ou moins

Courcelles | 5 ou moins

Dudswell | 5 ou moins

Dunham | 5 ou moins

Eastman | 5 ou moins

Frelighsburg | 5 ou moins

Lac-Drolet | 5 ou moins

Lac-Mégantic | 5 ou moins

Lambton | 5 ou moins

Lawrenceville | 5 ou moins

Maricourt | 5 ou moins

Marston | 5 ou moins

Martinville | 5 ou moins

Melbourne | 5 ou moins

North Hatley | 5 ou moins

Pike River | 5 ou moins

Piopolis | 5 ou moins

Potton | 5 ou moins

Richmond | 5 ou moins

St-Adrien | 5 ou moins

St-Alphonse-de-Granby | 5 ou moins

St-Armand | 5 ou moins

Ste-Brigide-d'Iberville | 5 ou moins

Ste-Cécile-de-Milton | 5 ou moins

Ste-Sabine | 5 ou moins

St-François-Xavier-de-Brompton | 5 ou moins

St-Herménégilde | 5 ou moins

St-Ignace-de-Stanbridge | 5 ou moins

St-Isidore-de-Clifton | 5 ou moins

St-Joachim-de-Shefford | 5 ou moins

St-Paul-d'Abbotsford | 5 ou moins

St-Sébastien | 5 ou moins

Stanbridge East | 5 ou moins

Stanstead | 5 ou moins

Stoke | 5 ou moins

Ulverton | 5 ou moins

Valcourt | 5 ou moins

Weedon | 5 ou moins

Westbury | 5 ou moins

Wotton | 5 ou moins

Montréal

Montréal-Nord | 2456

Ahuntsic–Cartierville | 2235

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 2209

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 2139

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 2090

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 2045

Rosemont–La Petite Patrie | 1501

LaSalle | 1141

Saint-Léonard | 1079

Saint-Laurent | 1041

Verdun | 926

Sud-Ouest | 888

Plateau-Mont-Royal | 866

Ville-Marie | 753

Anjou | 675

Lachine | 593

Pierrefonds–Roxboro | 525

Côte-Saint-Luc | 504

Dollard-des-Ormeaux | 408

Mont-Royal | 271

Outremont | 257

Pointe-Claire | 222

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 203

Westmount | 183

Dorval | 180

Kirkland | 110

Beaconsfield | 58

Hampstead | 53

Montréal-Est | 44

Baie-D'Urfé | 29

Montréal-Ouest | 20

Sainte-Anne-de-Bellevue | 18

Senneville | Moins de 5

Outaouais

Gatineau | 504

Cantley | 11

L'Ange-Gardien | 8

St-André-Avellin | 7

Val-des-Monts | 7

Maniwaki | 5 ou moins

La Pêche | 5 ou moins

Papineauville | 5 ou moins

Pontiac | 5 ou moins

Fassett | 5 ou moins

Ripon | 5 ou moins

Blue Sea | 5 ou moins

Montebello | 5 ou moins

Ste-Thérèse-de-la-Gatineau | 5 ou moins

Thurso | 5 ou moins

Abitibi-Témiscamingue

Rouyn-Noranda (MRC de Rouyn-Noranda) | plus de 130

MRC Témiscamingue | 18

MRC de l'Abitibi-Ouest | 10

MRC de l'Abitibi | 5

MRC de la Vallée-de-l'Or | moins de 5

Côte-Nord

Sept-Îles (MRC Sept-Rivières) | 97

MRC Manicouagan | 14

MRC Minganie | 5

MRC Haute-Côte-Nord | 3

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

MRC Avignon | 81

MRC Bonaventure | 53

MRC Rocher-Percé | 29

MRC Côte-de-Gaspé | 11

Chaudière-Appalaches

Lévis | 289

MRC Nouvelle-Beauce | 54

MRC Appalaches | 45

MRC Lotbinière | 31

MRC Robert-Cliche | 29

MRC Beauce-Sartigan | 24

MRC Bellechasse | 19

MRC Montmagny | 7

MRC Etchemins | 7

MRC L'Islet | 4

Laval

Secteur 1 (Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul) | 1348

Secteur 3 (Chomedey) | 987

Secteur 4 (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Laval-Les Îles, Fabreville-Ouest et Laval-sur-le-Lac) | 909

Secteur 2 (Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides) | 883

Secteur 5 (Fabreville-Est et Sainte-Rose) | 792

Secteur 6 (Vimont et Auteuil) | 691

Lanaudière

Terrebonne | 1155

Repentigny | 857

Mascouche | 359

Joliette | 244

L'Assomption | 168

St-Charles-Borromée | 151

St-Lin–Laurentides | 147

Lavaltrie | 116

Lanoraie | 88

Rawdon | 67

L'Épiphanie | 67

Notre-Dame-des-Prairies | 65

Charlemagne | 47

Ste-Julienne | 45

St-Jacques | 44

St-Paul | 38

St-Thomas | 28

St-Roch-de-l'Achigan | 28

Notre-Dame-de-Lourdes | 28

St-Ambroise-de-Kildare | 27

Crabtree | 25

Ste-Mélanie | 24

St-Félix-de-Valois | 23

Berthierville | 23

Chertsey | 19

Laurentides

(en date du 5 juin)

St-Jérôme | 441

Blainville | 309

Mirabel | 278

Ste-Thérèse | 278

St-Eustache | 257

Boisbriand | 236

Ste-Adèle | 107

Ste-Marthe-sur-le-Lac | 104

Rosemère | 103

Ste-Sophie | 86

Bois-des-Filion | 85

Ste-Agathe-des-Monts | 78

St-Colomban | 73

Prévost | 66

Deux-Montagnes | 64

Lorraine | 55

St-Sauveur | 47

Ste-Anne-des-Plaines | 42

Pointe-Calumet | 40

Lachute | 31

St-Hippolyte | 26

St-Joseph-du-Lac | 23

Val-David | 20

Mont-Tremblant | 19

Ste-Anne-des-Lacs | 18

Montérégie

Longueuil | 2162

Brossard | 553

Salaberry-de-Valleyfield | 401

St-Lambert | 335

St-Jean-sur-Richelieu | 319

St-Hyacinthe | 290

Châteauguay | 256

Vaudreuil-Dorion | 248

Boucherville | 227

Ste-Julie | 137

St-Basile-le-Grand | 129

St-Constant | 110

Chambly | 102

Varennes | 99

Mercier | 95

Ste-Catherine | 92

Beloeil | 86

La Prairie | 80

Beauharnois | 75

Pincourt | 73

St-Rémi | 72

St-Bruno-de-Montarville | 71

St-Amable | 67

St-Lazare | 58

Marieville | 49

Carignan | 45

Mont-St-Hilaire | 43

L'Île-Perrot | 41

Candiac | 40

Sorel-Tracy | 37

St-Zotique | 36

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 35

Ste-Martine | 31

Coteau-du-Lac | 28

Verchères | 25

St-Patrice-de-Sherrington | 24

Les Cèdres | 23

St-Philippe | 23

Contrecoeur | 22

Kahnawake | 22

McMasterville | 22

Otterburn Park | 22

St-Césaire | 22

St-Pie | 20

Napierville | 19

Les Coteaux | 18

Rigaud | 18

Huntingdon | 16

St-Jean-Baptiste | 16

Ste-Madeleine | 16

Delson | 15

Franklin | 15

Hudson | 15

Richelieu | 15

St-Mathieu | 15

St-Michel | 14

Ste-Angèle-de-Monnoir | 14

Ste-Clotilde | 14

Acton Vale | 12

Mont-St-Grégoire | 12

St-Dominique | 12

St-Mathias-sur-Richelieu | 12

Ste-Hélène-de-Bagot | 12

Hemmingford | 11

Pointe-des-Cascades | 11

Rivière-Beaudette | 11

St-Clet | 11

St-Valérien-de-Milton | 11

Vaudreuil-sur-le-Lac | 11

St-Chrysostome | 10

St-Damase | 10

St-Liboire | 10

Lacolle | 9

St-Alexandre | 9

St-Charles-sur-Richelieu | 9

St-Polycarpe | 9

Ste-Barbe | 9

Léry | 8

Ormstown | 8

St-Édouard | 8

St-Louis-de-Gonzague | 8

St-Paul-de-l'Île-aux-Noix | 8

Ste-Marthe | 8

St-Isidore | 7

St-Stanislas-de-Kostka | 7

Howick | 6

La Présentation | 6

St-Cyprien-de-Napierville | 6

St-Denis-sur-Richelieu | 6

St-Étienne-de-Beauharnois | 6

St-Mathieu-de-Beloeil | 6

Upton | 6

Godmanchesterr | 5

Rougemontr | 5

St-Antoine-sur-Richelieur | 5

St-Bernard-de-Lacoller | 5

St-Nazaire-d'Actonr | 5

St-Urbain-Premier | 5

Terrasse-Vaudreuil | 5

Akwesasne | Moins de 5

Béthanie | Moins de 5

Calixa-Lavallée | Moins de 5

Dundee | Moins de 5

Elgin | Moins de 5

Havelock | Moins de 5

Henryville | Moins de 5

Hinchinbrooke | Moins de 5

L'Île-Cadieux | Moins de 5

Massueville | Moins de 5

Noyan | Moins de 5

Pointe-Fortune | Moins de 5

Roxton | Moins de 5

Roxton Falls | Moins de 5

St-Aimé | Moins de 5

St-Anicet | Moins de 5

St-Barnabé-Sud | Moins de 5

St-Bernard-de-Michaudville | Moins de 5

St-Blaise-sur-Richelieu | Moins de 5

St-David | Moins de 5

St-Georges-de-Clarenceville | Moins de 5

St-Gérard-Majella | Moins de 5

St-Hugues | Moins de 5

St-Jacques-le-Mineur | Moins de 5

St-Joseph-de-Sorel | Moins de 5

St-Jude | Moins de 5

St-Louis | Moins de 5

St-Marc-sur-Richelieu | Moins de 5

St-Marcel-sur-Richelieu | Moins de 5

St-Ours | Moins de 5

St-Robert | Moins de 5

St-Roch-de-Richelieu | Moins de 5

St-Sébastien | Moins de 5

St-Simon | Moins de 5

St-Télesphore | Moins de 5

St-Théodore-d'Acton | Moins de 5

St-Valentin | Moins de 5

Ste-Anne-de-Sabrevois | Moins de 5

Ste-Anne-de-Sorel | Moins de 5

Ste-Christine | Moins de 5

Ste-Justine-de-Newton | Moins de 5

Ste-Victoire-de-Sorel | Moins de 5

Très-St-Rédempteur | Moins de 5

Très-St-Sacrement | Moins de 5

Venise-en-Québec | Moins de 5

Yamaska | Moins de 5

*Municipalité régionale de comté (MRC)

**Réseau local de services (RLS)

Sources : Site web des différents CISSS du Québec et Site web du Gouvernement du Québec