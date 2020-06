Condoleezza Rice colistière démocrate?

Vous venez d’avaler votre café de travers? C’est à peu près ma réaction lorsque j’ai lu le titre de l’article de l’universitaire Laurence Kotlikoff sur le site de The Hill.

Kotlikoff est professeur d’économie à Boston University et il s’implique en politique depuis de nombreuses années. Conseiller de Ronald Reagan à une autre époque, il n’apprécie guère les deux grands partis et considère comme une nécessité la création d’une troisième alternative.

Comme une majorité d’observateurs, Kotlikoff reconnaît qu’on retrouve beaucoup de femmes qualifiées sur la liste qu’étudie actuellement l’équipe de Joe Biden en vue de lui trouver la bonne colistière. Comme bien d’autres, il croit que les événements récents qui ont fait suite à la mort de Floyd vont forcer la main du candidat démocrate et qu’il choisira une femme noire.

S’il reconnaît le mérite des Kamala Harris, Val Demings, Stacey Abrams et Keisha Long Bottoms, il avance que chacune de ces candidatures présente des faiblesses importantes. Kamala Harris n’a pas encore soulevé l’enthousiasme après des primaires difficiles alors que les trois autres sont trop peu connues au plan national.

Lui-même ancien candidat indépendant à la présidentielle, il souhaite que la candidate retenue ait d’abord proposé quelque chose de nouveau. Comme électeur indépendant, il est la recherche de solutions nouvelles ou plus solides que ce qu’il voit et entend jusqu’à maintenant.

C’est donc après ce survol de la liste démocrate qu’il parvient à la conclusion que le meilleur choix pour Joe Biden serait l’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice. Pour étonnante et peu réaliste qu’elle soit, cette proposition n’est pas dénuée d’intérêt. Rappelez-vous qu’en 2004 John Kerry avait approché John McCain. McCain avait décliné, mais j’aurais bien aimé suivre le parcours de ce duo si l’association s’était concrétisée.

Si Condoleezza Rice est associée à l’administration de George W. Bush, son intelligence, son expérience et ses compétences sont indéniables. Sans forcément partager tous les volets sa vision de la politique internationale, j’ai toujours été impressionné par son aisance.

Je me souviens encore qu’elle a charmé les Français lors d’une visite officielle en les entretenant du siècle des lumières avant de se glisser derrière le piano. Pianiste accomplie, elle avait aussi joué pour la reine. Plusieurs de ses performances se retrouvent d’ailleurs sur YouTube.

Il ne fait aucun doute que Condie (son surnom) a les qualités requises non seulement pour être colistière, mais aussi candidate à la présidence. Kotlikoff affirme qu’en s’adjoignant ses services, Biden respecterait sa promesse de choisir une femme, une noire, tout en jouant la carte de l’unité nationale.

Stratégiquement ce choix pourrait être avisé puisque personne ne va confondre Rice avec une extrémiste progressiste. On pourrait potentiellement accroître les gains dans les États pivots et chez les indépendants. Personne n’entretiendrait de doutes sur la capacité de la vice-présidence à remplacer le président si celui-ci tombait au combat.

Même si elle est une républicaine, Rice n’est pas une idéologue (elle a travaillé pour Jimmy Carter) et je crois qu’elle serait en mesure de naviguer dans les eaux troubles d’un ticket démocrate-républicain. Mais, parce qu’il y a un gros mais, pourrait-elle faire oublier son implication dans le conflit long et coûteux en Irak?

Malgré toutes ses compétences et son immense talent, Mme Rice est toujours hantée par son passage au sein d’une administration devenue particulièrement impopulaire à la fin du second mandat.

J’ajouterais également une autre lacune à cette candidature et elle ne relève des compétences de la candidate présumée. Il y a fort à parier que Joe Biden ne complétera qu’un seul mandat. Les démocrates souhaitent-ils vraiment offrir à Rice une chance de se mettre en valeur avant l’élection de 2024?

On ne sait même pas si elle serait éventuellement intéressée (j’en doute fort) par l’offre du démocrate, mais il serait étonnant qu’elle se contente de faire de la figuration. Le souhait de Kotlikoff ne se réalisera pas, mais je trouvais malgré tout intéressant de partager son idée avec vous.