COVID-19: plus de 97 000 cas au pays

MONTRÉAL | L’Ontario a continué mercredi de comptabiliser plus de nouveaux cas de COVID-19 que le Québec, soit 251 versus 156.

Cela a porté le bilan respectif des deux provinces à 31 341 et à 53 341 cas confirmés.

Au total, au pays, on dénombre désormais 97 065 infections liées à la maladie à coronavirus.

Au chapitre des décès, l’Ontario en a rapporté 11 supplémentaires, pour un total de 2475, et le Québec en a signalé 25 nouveaux en 24 heures, plus 27 recensés avant le 2 juin, pour un total de 5081.

Depuis le début de la crise sanitaire, 7960 Canadiens ont perdu leur combat contre la maladie.

De son côté, le Nouveau-Brunswick a ajouté mercredi quatre cas à son bilan, comptant dorénavant 151 cas d’infection.

Mercredi, plus de 410 cas ont été recensés d’un océan à l’autre, alors que plus de 32 500 personnes sont toujours malades et près de 56 600 sont guéris.

La situation au Canada:

Québec: 53 341 cas (5081 décès)

Ontario: 31 341 cas (2475 décès)

Alberta: 7229 cas (151 décès)

Colombie-Britannique: 2669 cas (167 décès)

Nouvelle-Écosse: 1061 cas (62 décès)

Saskatchewan: 656 cas (13 décès)

Manitoba: 300 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 151 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 97 065 cas (7960)