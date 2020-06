SAINDON, Maurice



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Maurice Saindon, époux de madame Marie-Luce St-Pierre, survenu au CHSLD Berthiaume du Tremblay le 28 mai 2020, à l'âge de 83 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick, Roger, Léandre, Pablo et Gabrielle, ses petits-enfants Sarah et Angelina, Éloïse et Laura, Pablo et Océane, Lorik, son frère Claude (Nicole Landry), ses soeurs Ghyslaine, Suzanne (Guy Ménard), Francine (Jacques Cédilotte) et Nicole (Pierre Meunier), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles et des impératifs qui prévalent, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.La famille tient à remercier l'équipe des soins du CHSLD Berthiaume du Tremblay.