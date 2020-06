De deux à huit semaines d'attente pour se faire couper les cheveux

MONTRÉAL – Avis à ceux qui sont impatients de se faire couper les cheveux: les salons de coiffure du Grand Montréal pourront rouvrir lundi, mais de deux à huit semaines d’attente sont à prévoir pour obtenir un rendez-vous.

Le «24 Heures» a sondé une dizaine de coiffeurs et de barbiers quant au délai d'attente avant d’obtenir leurs services.

Au salon Priska & Co, dans le quartier Saint-Henri, le prochain rendez-vous possible est à la mi-juillet. La propriétaire Priska Laurent travaillera six jours par semaine dans l’espoir d’accommoder le plus de clients possible.

«C’est un ajustement, mais au moins, on peut recommencer à travailler. On ne s’en plaindra pas», se réjouit-elle.

L’expérience vécue dans les salons ne sera pas tout à fait comme autrefois. Le port de la blouse et de la visière sera exigé pour les coiffeurs et coiffeuses, et les clients devront patienter à l’extérieur en respectant une distance de deux mètres. Ils sont invités à arriver à l’heure de leur rendez-vous, non pas avant. Une cloison pleine transparente entre les différents postes de travail devra aussi être installée, si la distanciation sociale ne peut être respectée.

Ces achats d’équipement engendrent des coûts importants aux propriétaires de salons. Leurs clients devront prévoir un montant additionnel pour leur coupe de cheveux. Par exemple, chez Les Barbares, dans le quartier Sainte-Rose à Laval, la «taxe COVID» se situe à 3$.

«Les gens n’ont même pas idée du travail qu’on a à faire», exprime de son côté la propriétaire du salon de coiffure Fox, Marie-Élaine St-Amour, tout de même emballée à l’idée de revoir ses clients.

«On ne peut plus faire comme on faisait avant [en ayant] deux ou trois clients en même temps. C’est un à la fois», mentionne quant à elle Dominique Fortin, maitre-coloriste chez Mèches Rebelles, à Laval. Là aussi, il fallait prévoir entre six à huit semaines avant d'obtenir un rendez-vous.

Rappelons que depuis la fermeture des salons de coiffure en mars dernier, plusieurs clients contactent leur expert capillaire afin d’obtenir un rendez-vous. Certains ont même proposé des sommes astronomiques pour se faire tailler les cheveux en pleine pandémie.

Fait à noter, certains n’utilisent pas la prise de rendez-vous et inviteront leurs clients à patienter à l’extérieur pour accéder au salon.