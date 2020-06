Entre racisme et grégarisme

Jacques Salomé disait que les mots peuvent causer de grands maux.

Bien que certains reprochent au premier ministre Legault de tourner autour du mot « racisme », il faut comprendre son souci de vouloir éviter de plus grands maux en s’y attaquant maladroitement.

Vivre ensemble

Endiguer le racisme, c’est avant tout mettre en œuvre des mesures qui favoriseront un vivre ensemble plus harmonieux. Le premier obstacle de monsieur Legault sera probablement les comportements grégaires présents au sein de toutes les communautés, quelle que soit la couleur de la peau.

Ce qu’on identifie comme du racisme correspond souvent à une tendance pour des gens semblables à se rassembler et à adopter les mêmes comportements. Cela s’observe non seulement en regard de la peau ou de l’ethnie, mais aussi en fonction du statut social.

On pourra rêver de mixité sociale et raciale, et tergiverser longtemps sur des mesures de discrimination positive, nous n’enregistrerons pas d’avancées significatives si les diverses formes de ghettoïsation et de communautarisme persistent.

La proximité et la communication sont les armes les plus puissantes pour tuer les préjugés et faire réaliser notre appartenance à une même espèce. La diversité dans le voisinage, c’est la meilleure façon pour éliminer le racisme et la discrimination.

La bonne foi

Les comparaisons boiteuses avec les États-Unis, la hargne nourrie à l’égard des corps policiers et les accusations tendancieuses éloignent les solutions et nourrissent les tensions, au grand bonheur des activistes qui ont d’autres intérêts que de combattre le racisme.

Les obstacles ne seront pas insurmontables si les protagonistes retrouvent une certaine bonne foi et un plus grand sens de la nuance.

Cependant, la compréhension de l’autre ne fera pas échapper à la majorité son désir d’affirmation nationale, ce qui pourrait complexifier les rapprochements entre migrants de longue date et les plus récents aux valeurs différentes.

C’est ainsi que naît l’évolution tranquille !