LAFRANCE, Claudette

(née Viau)



À St-Eustache, le 23 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Claudette Lafrance (née Viau), épouse de feu Marc Lafrance.Elle laisse dans le deuil sa fille Josée (Richard), son fils Sylvain (Nicole) ainsi que Véronique et sa famille, sa soeur Solange, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires seront reportés à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Maison des soins palliatifs SERCAN de Saint-Eustache.Elle fut confiée au complexe funéraire