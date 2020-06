BRUNET, Diane



À Montréal, le vendredi 29 mai 2020 est décédée, à l'âge de 67 ans, Diane Brunet, épouse de feu Rodolphe Laurencelle.Elle laisse dans le deuil Nathalie, Chantal (Benoit) et Marc, son frère et ses soeurs Suzanne (André), Mario (Louise), Sylvie (Serge) et Louise (François), ses petits-enfants Heidi, Wissem, Malik, Nathan et Dylan, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, un service aura lieu dans l'intimité de ses proches.