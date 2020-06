Foires alimentaires haut de gamme : le Central ne rouvrira pas ses portes le 22 juin

Les trois foires alimentaires haut de gamme du centre-ville de Montréal, inaugurées en grande pompe au cours de la dernière année, font déjà face à de grands défis. C’est surtout le cas du Central, situé dans le Quartier des spectacles, qui a choisi de ne pas rouvrir le 22 juin.

Depuis son inauguration en octobre dernier, Le Central a surtout accueilli des mélomanes et des amateurs de théâtre venus se rassasier avant un spectacle. La crise de la COVID-19 a frappé ce hall gourmand de plein fouet, et les salles avoisinantes ne sont toujours pas près de rouvrir leurs portes.

L'établissement a même décidé de prendre une «pause temporaire» et de ne pas rouvrir le 22 juin en même temps que les autres restaurants montréalais. «Dans un contexte où le centre-ville n'est plus fréquenté par nos clientèles naturelles, nous devons évaluer la pertinence d'ouvrir au-delà de l'autorisation de le faire», a révélé la directrice générale Geneviève Touchette.

«Notre inquiétude est intimement reliée à celle des salles de spectacle. Notre fonctionnement et notre ADN sont attachés à l’activité culturelle. Le midi, on avait quand même une clientèle d’affaires, mais là, il n’y a juste plus rien.»

«Un taux d’inoccupation de 10 % supplémentaire dans les tours à bureaux n’aura probablement pas tant d’impact que ça [sur nos activités]. S’il en a un, je crois qu’il sera très petit.»

Les employés de bureau sont le pain et le beurre du Cathcart, le «food court» gastronomique de la Place Ville-Marie.

Son cofondateur Alexandre Besnard ne croit pas que la montée en popularité du télétravail affectera l’achalandage du Cathcart à long terme.

«À la grandeur planétaire, les grands centres urbains se densifient depuis des centaines d’années et je ne crois pas qu’une pandémie qui durerait même un an aura une réelle incidence», estime-t-il.

Laurent Ruffier-Lanche, du Time Out Market au Centre Eaton, se dit également très optimiste. Il estime même que l’aménagement de son hall gourmand lui donne une longueur d’avance en pleine crise de la COVID-19.

«L’avantage qu’on a, c’est nos grands espaces, a indiqué le directeur général. Ça nous permet de pratiquer la distanciation sociale lorsque c’est nécessaire. On a quand même une certaine flexibilité que les restaurants plus petits n’ont pas.»