Geoff Molson tient à la présidence

Le propriétaire du Canadien de Montréal, Geoff Molson, a tenu à mentionner qu’il souhaite conserver son poste de président du Groupe CH.

Au cours d’un point de presse, l’homme d’affaires de 49 ans a donc précisé qu’il n’embauchera pas un président des opérations hockey. Aussi, le directeur général Marc Bergevin continuera de se rapporter à lui.

Molson est propriétaire de l’équipe de hockey et du Centre Bell depuis juin 2010. Il est devenu président et chef de la direction l’année suivante.

Le Tricolore a éprouvé des ennuis sur la glace au cours des dernières années, s’attirant les critiques de plusieurs. En 2019-2020, il était en voie de rater les séries pour une quatrième fois en cinq ans. Cependant, le plan de reprise de la Ligue nationale lui permettra de disputer une ronde 3 de 5 contre les Penguins de Pittsburgh si l’action recommence prochainement.

COVID-19 : le Groupe CH a amassé plus de 100 000 $

Le Groupe CH a révélé mercredi avoir recueilli la somme de 108 420 $ depuis le lancement de l’initiative S’élever ensemble, qui vise à aider les travailleurs de la santé de première ligne et les personnes touchées par la COVID-19.

Dans un communiqué, l’organisation regroupant le Canadien de Montréal, le Rocket de Laval, evenko et L’Équipe Spectra a précisé que 3310 repas avaient été livrés aux employés oeuvrant dans les CHSLD de la grande région de Montréal. De plus, 1090 autres seront offerts au cours des deux prochaines semaines.

Toujours selon le Groupe CH, les prix les plus convoités de la deuxième vague d’expériences proposées au public à l’encan ont été le souper dans le vestiaire du Tricolore en compagnie du propriétaire Geoff Molson et Guy Lafleur, ainsi que la cérémonie de mariage au Centre Bell et la séance de patinage privée en compagnie de l’attaquant Max Domi.

Le 20 mai, l’entreprise avait indiqué qu’un montant de 66 340 $ avait été obtenu à la suite de la première vague pour soutenir le fonds d’urgence COVID-19 de Centraide du Grand Montréal.