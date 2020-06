Hymnes nationaux : John Tortorella change d’avis

L’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, a affirmé s’être éduqué au cours des années à propos des inégalités raciales, si bien qu’il n’empêchera plus ses joueurs de manifester paisiblement pendant l’interprétation des hymnes nationaux.

• À lire aussi: Pas d’hymnes nationaux durant le tournoi à Orlando

• À lire aussi: La MLS donne son accord pour le genou au sol

Lorsque Colin Kaepernick a commencé à poser un genou au sol avec les 49ers de San Francisco en 2016, Tortorella se préparait à diriger la formation américaine à la Coupe du monde de hockey. À l’époque, il avait été cinglant sur le sujet.

«Si certains de mes joueurs s’assoient pendant l’hymne national, ils vont rester assis pendant toute la rencontre», avait-il dit au réseau ESPN. Mais sa position a changé depuis.

«J’ai appris au fil des années, en écoutant et en regardant, que les hommes et les femmes qui choisissent de s’agenouiller à ce moment ne le font pas pour déshonorer le drapeau», a-t-il avancé au cours d’une entrevue avec le site The Athletic publiée mercredi.

En discuter avant

Expliquant que ses réflexions étaient tournées vers ceux qui avaient perdu leur vie pour défendre les États-Unis et la constitution lors des hymnes nationaux, Tortorella a ajouté qu’il espérait pouvoir discuter avec ses joueurs avant qu’ils ne passent à l’action.

«Je souhaite que si l'un de mes joueurs veuille protester pendant l'hymne, il viendra m’en parler et me dira ce qu’il pense et ce qu’il veut faire. À partir de là, nous en parlerons en équipe, comme c’est en cours de discussion dans le pays présentement.»

Un mouvement de manifestations secoue les États-Unis et d’autres pays partout dans le monde depuis la mort de George Floyd, asphyxié lors d’une arrestation brutale à Minneapolis le 25 mai.

Depuis, des joueurs de la Bundesliga – première division allemande de soccer – ont notamment posé un genou au sol pour appuyer les revendications de justice sociale et la Major League Soccer (MLS) a indiqué qu’elle allait soutenir les joueurs qui choisissent d’en faire autant.