Je reste chez nous

Coup de cœur :

Album : Cold House Burning – Camille Delean

Photo courtoisie

L’autrice-compositrice-interprète montréalaise Camille Delean propose avec «Cold House Burning» son deuxième album en carrière. Elle y dévoile un nouvel opus de dix chansons aux sonorités folk bien convaincantes, le tout porté par une voix chaude, pleine de profondeur. L’artiste s’est entourée de musiciens de talent lors de la conception de l’album, dont Michael Feuerstack, Jeremy Gara, Adam Kinner et Mathieu Charbonneau.

Disponible depuis le 5 juin

Je reste :

Télé

La mémoire dans la peau

Photo courtoisie

Réalisé en 2002 et mettant en vedette Matt Damon, le drame d’espionnage «La mémoire dans la peau» suit le parcours de Jason Bourne, un homme ayant perdu la mémoire, mystérieusement traqué par des agents de la CIA. Il découvrira sa véritable identité et les raisons de ses grandes capacités physiques et intellectuelles à mesure que l’intrigue progressera.

Ce soir à 21h sur les ondes de Télé-Québec

Documentaire

Long Story Short

Photo courtoisie

La plateforme de cinéma documentaire Tënk propose depuis le 5 juin plusieurs films traitant du rapport entre intimité et numérique. Le documentaire «Long Story Short», réalisé en 2016 par Natalie Bookchin, donne la voix à plus de 100 personnes rencontrées aux États-Unis dans des soupes populaires, des foyers ou des centres d’alphabétisation qui racontent leurs expériences de la pauvreté.

Disponible depuis le 5 juin sur Tënk

Livre

Courir mieux 2

Photo courtoisie

Après avoir publié un premier tome qui fait aujourd’hui figure de référence dans le monde de la course à pied, l’ostéopathe et auteur Jean-François Harvey en dévoile une suite qui se veut complémentaire. Il y propose différents conseils pour améliorer encore davantage nos performances en course à pied, notamment sur le plan des techniques d’entraînement, de la motivation et de l’alimentation.

En librairie depuis le 10 juin