Dès que j’ai vu les premières personnes mettre un genou à terre en guise d’appui à la cause de l’antiracisme, je me suis dit : « Ça y est, il va le faire. Ça fait longtemps qu’on n’a pas parlé de lui, ça doit le démanger. »

Eh bien, il l’a fait.

En pleine pandémie.

Alors qu’il nous demande depuis trois mois de respecter les consignes de distanciation sociale.

UNE BELLE PHOTO

Il aurait pu rester chez lui, et dire : « Je vous appuie en esprit, mais nous traversons une crise sanitaire grave, et ma fonction de premier ministre me demande de prêcher par l’exemple. »

Mais non, l’occasion était trop belle.

Il ne pouvait pas passer à côté.

Allez, hop, on y va, on plonge.

Un bon bain de foule.

F**k la distanciation sociale.

Faut ce qu’il faut pour faire parler de soi sur la scène internationale !

Et puis vous savez comme j’aime m’excuser.

Amenez-moi un porte-parole d’une communauté, n’importe laquelle, et je vais demander pardon pour les crimes commis par mes ancêtres à leur encontre.

Sauf pour ceux commis par mon père à l’encontre des Québécois.

Là, je ne m’excuserai pas.

Non, monsieur.

Donald Trump parle d’envoyer l’armée--- contre son peuple ? Je m’indigne en silence.

Je m’offusque, je m’offense, je reste sans mots pendant 21 grosses secondes, histoire de montrer à la Terre entière que je condamne ses paroles.

Mais mon père, qui a effectivement envoyé l’armée contre son peuple et emprisonné des innocents, sans mandat ni accusation ?

Bah. Une peccadille. On n’en fera pas toute une histoire, quand même.

Aux grands maux, les grands moyens.

Allez, hop, une autre photo !

Je suis tellement beau quand je baisse les yeux comme ça et que je m’autoflagelle.

Oui, il y a du racisme systémique au Canada ! Oui, nous sommes épouvantables !

Expions, chers amis, expions !

L’HOMME TÉFLON

C’est quand même hallucinant.

Justin Trudeau a été photographié à trois reprises arborant un blackface, et personne n’en parle, alors que le racisme est le sujet de l’heure !

C’est comme si ça n’existait pas !

« Oui, mais c’était une erreur de jeunesse... »

Désolé, je ne me suis jamais noirci le visage pour « faire le Noir », même quand j’avais quatre ans.

Ça ne m’est jamais passé par la tête. Même dans des partys d’Halloween, saoul comme une botte.

Notre PM l’a fait à trois reprises, et ça passe comme du beurre dans la poêle !

Imaginez si c’était Stephen Harper qui avait fait ça. Ou Andrew Scheer.

Vous pensez que les militants antiracistes auraient trouvé ça cool de les voir mettre un genou à terre devant les photographes ?

On les aurait traités d’hypocrites ! On aurait collé leurs photos de blackface sur des pancartes !

Mais Justin, lui, ça passe.

Parce qu’il est fin. Parce qu’il a « le cœur à la bonne place ».

JUSTE UNE IMAGE

C’est bien beau, poser des gestes symboliques devant les caméras, mais qu’est-ce que ça change ? Concrètement ?

Justin n’a pas cessé de se faire photographier portant une coiffe amérindienne ou fumant le calumet de la paix, au fil des ans.

Le sort des Autochtones s’est-il amélioré ?

Comme disait Molière : « Le théâtre n’est fait que pour être vu. »