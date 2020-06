La tournée TD musiparc prend de l’ampleur

L’offre estivale de spectacles vivants prend une ampleur inattendue. Huit artistes, dont trois humoristes, s’ajoutent à la programmation de la tournée TD musiparc, une centaine de spectacles présentés dans cinq lieux extérieurs du Québec entre le 19 juin et le 19 juillet.

Bruno Pelletier, Bobby Bazini, Kevin Parent, Matt Lang, Roxane Bruneau, ainsi que les humoristes Réal Béland, Dominic et Martin et Les Denis Drolet, s’ajoutent à une pléiade d’artistes annoncée le 28 mai dernier, qui donneront des performances scéniques «live» à des gens dans leur voiture cet été.

L’ajout d’un volet humour vient d’une demande du public, soutient Sébastien G. Côté, producteur exécutif et directeur principal chez Musicor, qui a dirigé la programmation.

«On est persuadé que les humoristes vont trouver une façon d’atteindre les gens différemment dans leur voiture et interagir avec eux», a-t-il confié au Journal, hier.

Une centaine de spectacles

Pendant quatre semaines, une centaine de spectacles sont donc programmés à Mercier, Québec, Bromont, Mirabel et Gatineau, sur des sites extérieurs qui peuvent accueillir 350 voitures. Les vendredis et samedis soir sont bonifiés de premières parties. Parmi elles, Renee Wilkin, King Melrose, Gabriella, Mélissa Ouimet et Simon Morin.

La tournée offrira aux gens ce qui se rapproche le plus d’une expérience de festivals, estime le chef de l’exploitation de Québecor Sports et divertissement, Martin Tremblay.

«On a des installations de l’envergure d’un festival, détaille-t-il à l’autre bout du fil. On a des scènes de 40 pieds sur 50 pieds, avec deux écrans LED. [...] Les gens auront l’occasion de vivre une vraie expérience. Ils vont baisser leur fenêtre, vont crier, siffler, applaudir. C’est ça qui nous manque en ce moment au Québec et partout dans le monde.»

Il s’attend d’ailleurs à une énergie bien particulière. «Les gens se souviendront longtemps de ce spectacle qu’ils auront vu à l’été 2020», croit-il.

Deux millions $ investis

Même si aucun chiffre concernant la vente de billets pour les deux premières semaines n’a été révélé, Martin Tremblay se dit «hyper content» de la réaction du public.

Le projet, qui apporte son lot de défis financiers, a nécessité un investissement de deux millions de dollars, a-t-il dit.

«Quand tu bâtis une expérience de type festival, tu rentabilises avec 10 000 personnes. Nous, il a fallu qu’on fasse arriver avec 350 véhicules par spectacle. On a fait toutes sortes de calculs avec des angles de vue pour arriver à ce concept-là.

On ne l’a pas fait dans une optique première de profitabilité. On l’a fait en se demandant comment on pouvait animer la scène musicale et faire travailler du monde cet été. On a une centaine de personnes qui travaillent avec nous et qui n’auraient pas eu de travail autrement.»

Les détails de la programmation sont disponibles au musiparc.com. Les billets pour tous les spectacles, au coût de 74,50 $ par voiture, sont en vente maintenant.

LISTE COMPLÈTE DES TÊTES D’AFFICHE