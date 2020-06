LBJÉQ: une saison pas comme les autres

Longtemps plongée dans l’incertitude, la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) clame haut et fort qu’il y aura une saison, cet été.

«Comme ligue, il faut trouver une solution pour que les jeunes jouent et qu’ils poursuivent leur développement, a tranché le président Rodger Brulotte, mercredi. Comme amoureux de baseball, j’ai simplement hâte de voir les jeunes sur le terrain, qu’ils s’amusent et que leur vie sociale reprenne.»

Dès le mois de mars, un comité avait été formé avec des représentants de quatre équipes : François Chiasson (Granby), Stephan Ciarlo (Saint-Eustache), Charles Demers (Québec) et Eric Dostaler (Montréal).

«On a proposé différents plans pour le calendrier, on a établi des recommandations, mais jamais il n’a été question qu’on ne jouerait pas», a assuré M. Brulotte.

Faisant preuve d’optimisme en vue des prochaines semaines malgré la pandémie de coronavirus qui perdure, la LBJÉQ a officiellement annoncé, par voie de communiqué, qu’il y aura bel et bien une saison de baseball junior au Québec.

«Celle-ci devrait débuter le 15 juillet, avec des entraînements qui pourront recommencer aussi tôt que le lundi 15 juin», a-t-on précisé.

Ne pas dénaturer le baseball

De manière concrète, deux conditions résistent et pourraient encore empêcher ou retarder les activités : le respect de la distanciation de deux mètres et la possibilité de se déplacer convenablement entre les régions.

«Tant que ça ne tombe pas, on ne joue pas, a indiqué M. Brulotte, faisant valoir plus que de 100 joueurs de la LBJÉQ évoluent dans une région différente de celle où ils résident. Le 15 juillet, c’est la date visée pour commencer la saison, mais on pourrait toujours retarder. Le 1er août serait la date butoir pour prendre une décision, mais je vous le dis, il y aura une saison.»

La règle des deux mètres est évidemment particulière dans un contexte sportif. Il y a possibilité d’ajuster certains règlements, imposer des mesures sanitaires ou encore modifier le positionnement des arbitres. Par contre, il y a des limites qui seraient difficiles à franchir pour la LBJÉQ.

«On ne peut pas dénaturer le baseball», a résumé celui qui est reconnu dans le monde des médias, notamment à titre de commentateur sportif.

Sans Gatineau

Peu importe ce qui s’en vient, M. Brulotte demeure clair: «ce ne sera pas une saison comme les autres».

Déjà, l’organisation des Tyrans de Gatineau a décidé de suspendre ses activités pour la saison 2020 en raison de la COVID-19 qui n’a pas facilité les choses sur le plan financier. Les 12 autres formations ont toutefois confirmé leur présence.

«C’est important pour moi de souligner l’appui des propriétaires qui vont être là malgré une perte financière», a pris soin d’ajouter M. Brulotte.

Exceptionnellement, les joueurs de Gatineau pourront se greffer à l’une ou l’autre des équipes, à travers un processus à déterminer. Globalement, on parle d’un calendrier de 21 matchs par équipe, tandis que le format des séries doit encore être précisé.