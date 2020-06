Le Parti québécois réclame de l’aide pour les chansonniers

QUÉBEC – Le Parti Québécois soutient la cause des musiciens indépendants et des chansonniers, qui demandent l’aide du gouvernement Legault pour survivre à la crise du coronavirus.

Les députés Méganne Perry Mélançon, porte-parole du Parti québécois (PQ) en matière de culture, et Harold LeBel, président du caucus, ont joint une cinquantaine de musiciens qui se sont rassemblés mercredi devant l’Assemblée nationale. Non admissibles aux programmes de soutien existants, ils demandent une compensation financière au gouvernement pour pallier la perte de leurs revenus.

En effet, de nombreux chansonniers et musiciens indépendants ont perdu leurs contrats avec la fermeture des bars en raison de la crise sanitaire. L’investissement de 400 millions $ en culture annoncé récemment par le gouvernement Legault ne s’adresse pas à cette catégorie d’artistes.

«Ces artistes ont perdu leurs revenus à la mi-mars, et ils ne savent pas encore quand – ni même si – leurs affaires pourront reprendre. Les nombreuses directives sanitaires imposées aux restaurants – ainsi qu'aux bars, assurément, bientôt – pourraient en effet rendre difficiles, voire inopportunes pour un temps, les prestations artistiques dans les établissements», a déclaré Méganne Perry Mélançon, par communiqué.

«Les musiciens indépendants animent les communautés et font la joie de milliers de spectateurs, partout au Québec. On ne peut nier qu'ils sont partie prenante de l'industrie québécoise de la culture et du divertissement! Nous devons absolument trouver un moyen de les soutenir, afin que nous puissions retrouver leur talent et leur énergie de l'autre côté de la crise», a ajouté la députée de Gaspé.