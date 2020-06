L’imposante vague de colère déclenchée par le meurtre révoltant de George Floyd par un policier blanc à Minneapolis ne fléchit pas. Les manifestations se multiplient à travers le monde.

Le premier ministre Justin Trudeau a reconnu l’existence au pays d’un racisme « systémique ». Le premier ministre François Legault, s’opposant, dit-il, à ce qu’on fasse le « procès » des Québécois, s’y refuse.

Sa motivation se comprend. Il est vrai que depuis des lustres, au Canada anglais, on accuse faussement les francophones du « pire » dans leur rapport avec les minorités, visibles ou non.

Or, cette fois-ci, il y a deux différences majeures. Primo, depuis l’assassinat de George Floyd, le problème du racisme systémique est dénoncé sur tous les continents. Il ne s’agit pas d’un « procès » spécifique au Québec.

Secundo, le fer de lance de ce mouvement mondial, c’est la jeunesse. Des jeunes de toutes origines, ensemble, réclament des actions concrètes contre le racisme et la discrimination systémiques. Aux manifs de Montréal, Québec et Sherbrooke, c’était le même constat.

Sans comparer

Rappelons la définition du racisme systémique donnée par le Barreau du Québec en 2010 : « Production sociale d’une inégalité fondée sur la race dans les décisions dont les gens font l’objet et les traitements qui leur sont dispensés. L’inégalité raciale est le résultat de l’organisation de la vie économique, culturelle et politique d’une société. »

D’une part, on ne peut surtout pas comparer notre situation au racisme atavique sévissant aux États-Unis depuis des siècles. D’autre part, le Québec n’est pas une île non plus.

Si accueillant soit-il, le Québec n’est pas l’unique société au monde dont les institutions, par miracle, seraient parfaitement daltoniennes face aux minorités visibles.

Ici et ailleurs, depuis des décennies, elles sont d’ailleurs nettement sous-représentées, entre autres dans les organismes publics. Un rapport de la Commission des droits de la personne le confirme à nouveau. Là encore, le Québec ne fait pas exception.

Un pas de plus

Hier, en point de presse, François Legault l’a reconnu. Il a même franchi un pas de plus. En réponse à un journaliste qualifiant le problème de « transversal » – dans le logement, la sécurité publique, le travail, la fonction publique, etc. –, M. Legault n’a pas hésité à reprendre le même mot.

Se disant « à l’étape d’agir », il a parlé de la création imminente d’un « groupe qui sera responsable de voir les impacts dans tous les ministères [...] et dans notre société aussi. Il y a plusieurs endroits où il faut agir ».

Son objectif, lance-t-il, est de trouver « un moyen de réduire, idéalement de faire disparaître complètement le racisme au Québec dans tous les domaines, incluant le domaine policier ». Y compris donc pour le problème amplement documenté du profilage racial.

Le premier ministre serait-il déjà à des milles de l’évolution « tranquille » qu’il disait souhaiter tout juste la veille ?

Bref, sans dire le mot « systémique », il en détaille néanmoins tous les contours. Si elle perdure, l’avancée sera majeure, mais c’est devant les éventuels résultats concrets qu’on en prendra la vraie mesure.