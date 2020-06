Les propriétaires des Twins investissent massivement dans la lutte au racisme

Les propriétaires des Twins du Minnesota se sont engagés à investir 25 millions $ pour lutter contre la discrimination raciale, mercredi.

La famille Pohlad a indiqué avoir pris cette décision à la suite du décès de George Floyd, asphyxié lors d’une arrestation musclée à Minneapolis le 25 mai dernier.

«Les Noirs vivent depuis trop longtemps l'oppression et le racisme dans ce pays, a déclaré Bill Pohlad dans un communiqué. Nous condamnons le racisme sous toutes ses formes et nous sommes fermement déterminés à contribuer à un changement significatif. Nous savons que cela prendra du temps et des efforts, et nous nous engageons à poursuivre ce travail au-delà de ce moment décisif de l'histoire de notre pays.»

Pour y arriver, la famille Pohlad souhaite agir en deux phases. À court terme, elle dit vouloir contribuer aux efforts des organisations qui œuvrent à reconstruire les communautés touchées par l’événement. À long terme, elle veut participer à un «changement structurel».