Les Québécois priorisent la santé et l’environnement avant la relance économique

MONTRÉAL – Les Québécois souhaitent que le gouvernement Legault profite de la sortie de crise pour en faire plus en matière de lutte contre les changements climatiques.

C’est ce que rapporte un sondage de la firme Léger commandé par la Communauté de pratique sur la communication climatique au Québec, un regroupement de groupes environnementalistes, de syndicat et d’autres associations.

Ainsi, les répondants priorisent non seulement les enjeux sociaux et environnementaux pour l’après COVID-19 et ne souhaitent pas que Québec relâche les réglementations environnementales pour accélérer la relance, comme d’aucuns l’accusent avec son projet de loi 61.

En fait, seulement 8 % des répondants voudraient que Québec puisse abolir les règles environnementales pour relancer plus rapidement l’économie de la Belle Province.

Dans le coup de sonde mené en ligne auprès de 1000 personnes du 29 mai au 2 juin, près des deux tiers (67 %) des répondants disent souhaiter que le gouvernement québécois place la santé, la qualité de vie et l’environnement en priorité, devant la croissance économique (30 %).

Ainsi, 83 % des Québécois souhaitent que le premier ministre François Legault et son équipe en fassent autant ou plus pour lutter contre les changements climatiques et pour protéger l’environnement. Trois répondants sur quatre se disent très préoccupés par les problèmes environnementaux en général et 72 % affirment qu’il y a urgence d’agir concrètement.

Ces résultats n’ont pas changé avec la crise vécue ces trois derniers mois et les résultats demeurent pratiquement identiques à ceux obtenus lors d’enquêtes réalisées l’automne dernier, a souligné mercredi la Communauté de pratique sur la communication climatique au Québec.