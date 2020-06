Mon camp en ligne: une initiative pour donner un «break» aux parents

Le président d’une entreprise spécialisée initialement en webdiffusion de formations pour les ingénieurs a créé un camp de vacances virtuel pour les jeunes de 6 à 15 ans, qui se tiendra tout au long de l’été et qui leur permettra de suivre une soixantaine d’ateliers variés, comme dans un camp de jour.

«Depuis le début de la crise, moi, je me dis, où est-ce que je peux aider?», indique l’instigateur du projet Mon camp en ligne et président de la compagnie FORMobile, Mathieu Richard, qui n’avait pas de «background en camp de vacances». En utilisant sa propre plateforme de formation en ligne, ce dernier a ainsi développé un concept de camp qui allégerait la charge familiale des parents et leur permettrait de se concentrer sur leur télétravail durant une période donnée.

«C’est un objectif qu’on s’est donné, que l’enfant n’aille pas voir le parent», explique-t-il. Selon les ateliers auxquels prendra part un jeune, celui-ci se présentera virtuellement à son camp avec sa collation, sa gourde d’eau et les accessoires préalablement communiqués pour suivre ses ateliers.

Les activités seront d’une durée de trois heures, en direct, et toucheront à différents domaines: cuisine, karaté, langues, cirque, théâtre de marionnettes, danse, humour et percussions, mentionne M. Richard en guise d’exemples. L’enfant pourra choisir parmi une soixantaine d’activités proposées selon sa tranche d’âge.

Les ateliers ont aussi été pensés par des professionnels de différents domaines avec de l’expérience en animation ou en enseignement. «On est allé chercher beaucoup de gens du milieu de la culture et de l’événementiel, qui eux cet été, malheureusement avec l’annulation de plusieurs festivals et spectacles, se retrouvaient à ne rien faire», soutient l’initiateur de Mon camp en ligne.

Parmi ceux-ci, Mathieu Richard pourra notamment compter sur la présence du danseur Charles-Alexis Desgagnés, qui a participé à la première saison de «Révolution» sur les ondes de TVA.

Bien que les activités offertes soient sécuritaires et proposées selon un ratio de deux animateurs pour sept enfants, l’instigateur du projet s’assurera également d’avoir les coordonnées de chaque participant en cas d’urgence pour être en mesure d’intervenir, même à distance.

Les ateliers seront offerts à compter du 22 juin et jusqu’à la fin de l’été et pourront ainsi pallier tous les imprévus liés aux vacances en temps de pandémie.