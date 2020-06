Nécropsie pratiquée mercredi matin sur la rorqual à bosse

Les opérations menant à la nécropsie de la carcasse de la baleine retrouvée échouée dans le secteur de Verchères, près de Varennes, ont débuté hier soir et se poursuivent ce matin.

Le rorqual, une femelle de 10,2 mètres, a d'abord été transportée pour sa nécropsie. C'est une grue qui a soulevé l'impressionnant mammifère de 17 tonnes pour la déplacer avant la nécropsie.

Sa nécropsie doit être pratiquée aujourd'hui directement au quai de Sainte-Anne-de-Sorel par l'équipe de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe.

L'équipe s'affaire d'abord à l'observation de la surface de l'animal. Beaucoup d'informations peuvent en être récoltées

C'est en ouvrant l'animal, en procédant à la dissection, que les scientifiques en apprendront le plus. Les premières observations seront connues au cours de la journée.

«Pour les observations plus fines, on devra être patient, ça pourrait prendre plusieurs semaines pour compléter l'analyse», explique Robert Michaud du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).