Osheaga et ÎleSoniq reportés à 2021

Personne n’aura été surpris, mais evenko a annoncé mardi le report à 2021 pour ses festivals Osheaga et ÎleSoniq.

Le promoteur comptait fêter en grand la 15e édition d’Osheaga, cet été, avec les têtes d’affiche annoncées Foo Fighters, Lizzo et Kendrick Lamar. La crise de la COVID-19 aura finalement forcé les célébrations à se tenir l’an prochain, les 30-31 juillet et 1er août 2021.

« Il s'agit d'une situation inhabituelle qui est malheureusement hors de notre contrôle », a dit par voie de communiqué le vice-président principal de la programmation, concerts et événements d’evenko, Nick Farkas. Nous sommes tous des fans finis de musique et notre plus grande fierté est d’amener les meilleurs groupes à jouer sur l’un des plus beaux sites de festival au monde. Avec le travail qu’on avait mis sur 2020 et tous les artistes qui voudront prendre la route et jouer en 2021, ça promet d’être légendaire! »

Dans le cas d’ÎleSoniq, la 7e édition a été reportée au 6 et 7 août 2021, au Parc Jean-Drapeau (ainsi que le 5 août avec IleSoniq en Ville).

Les consommateurs qui s’étaient procuré des passes pour l’un ou l’autre des festivals sont invités à confirmer aux organisateurs s’ils souhaitent conserver leurs billets ou se faire rembourser. S’ils conservent leurs passes pour l’édition 2021, ils auront droit à une carte-cadeau à utiliser sur le site l’an prochain. Pour se faire rembourser, ils ont jusqu’au 23 juin pour aviser le promoteur via un formulaire en ligne.

Coachella 2020 annulé?

Par ailleurs, le magazine Billboard avance que l’organisation du populaire festival californien Coachella s’apprêterait à mettre à pied plusieurs de ses employés, car l’édition annoncée pour octobre prochain serait annulée.

Se tenant habituellement au mois d’avril, Coachella avait été déplacé à l’automne car les organisateurs espéraient que la crise de la COVID-19 serait terminée à ce moment-là.

Selon Billboard, l’organisation songe désormais à deux scénarios pour l’édition 2021.

Coachella pourrait revenir à ses dates habituelles du printemps et n’accueillir que 60% de sa capacité normale. Ou bien le festival de 2021 pourrait être présenté à l’automne avec une pleine capacité.