Quoi regarder à la télé jeudi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 11 juin.

- «Séducteur et... tueur»

À la suite d’une dispute avec sa femme, Paul (Scott Gibson) part chercher sa fille, Jane (Hannah Vandenbygaart), et provoque un grave accident. Jane se retrouve à l'hôpital et Paul sombre dans l’alcool. À sa sortie de l’hôpital, Jane découvre que sa mère a un amant. Elle va alors tout faire pour que ses parents se réconcilient. Jeudi, 14 h 30, V.

- «Sucré salé».

Patrice Bélanger se rend sur les terres d’Alex Nevsky pour l’aider dans son jardinage. Félix-Antoine Tremblay va nous faire découvrir une autre facette de Laurent Paquin, qui fête ses 25 ans de carrière. Après avoir parcouru le Québec à bord de son «van», c’est chez lui que Dominic Arpin a donné rendez-vous à Francisco Randez. Jeudi, 18 h 29, TVA

- «Des trains pas comme les autres»

Philippe Gougler part à la découverte de la mystérieuse Albanie. Prenant un train dans un état lamentable au départ de la capitale, Tirana, il va traverser le pays jusqu’à Durrës, au bord de l'Adriatique, en passant par le lac de Koman, un des plus beaux sites de ce petit pays du sud-est de l’Europe. Jeudi, 19 h, Évasion.

- «Curieux Bégin»

Des grillades d’inspiration latine sont au menu, avec du flanc de porc et de la bavette de surlonge. MC Gilles nous fait découvrir le terroir de la Mauricie avec du maïs, des saucisses et de la bière. On termine le party avec des jalapenos poppers et le groupe Qualité Motel. Jeudi, 21 h, Télé-Québec

- «17 ans et maman : nouvelle génération»

Avoir un premier enfant demande toute une adaptation, encore plus quand on sort tout juste de l’adolescence. Ashley, Brianna, Jade, Kayla et Lexi sont cinq jeunes femmes qui viennent d’avoir un enfant ou qui attendent un heureux évènement. La série va suivre les suivre dans leur quotidien avec leur enfant, mais aussi dans leur couple et leurs relations familiales. Jeudi, 21 h, Canal Vie

- «Les recrues de la 15e»

Au début de cette quatrième saison, Andy McNally (Missy Peregrym) et Nick Collins (Peter Mooney) disparaissent après avoir passé six mois en mission d’infiltration à la frontière canadienne. Mais cette absence risque de mettre en péril toute l'opération. Alors que la 15e division se mobilise pour retrouver leur trace, une arrestation hasardeuse, menée par l'équipe, met Swarek (Ben Bass) dans une situation délicate. Jeudi, 23 h, Prise 2.

- «OSS 117 : Le Caire, nid d’espions»

En 1955, l’espion français Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Dujardin), dit OSS 117, est envoyé au Caire, en Égypte, afin de découvrir l'identité des auteurs du meurtre de son prédécesseur. Séducteur impénitent, colonialiste et idiot en toute circonstance, l'agent secret va se retrouver rapidement pris entre divers feux. La belle Larmina (Bérénice Bejo) va agir comme guide et complice d'OSS 117... Jeudi, 23 h, ARTV.