Risques de confusion: des désinfectants pour les mains vendus dans des bouteilles d’eau et de vin

OTTAWA – Des consommateurs risquent une intoxication alors que certains désinfectants pour les mains sont vendus au Canada dans des contenants de boisson, ce qui pourrait créer de la confusion.

Selon ce qu’a rapporté Santé Canada mercredi, des consommateurs «pourraient se tromper et penser qu'il s'agit d'eau ou d'une autre boisson et non de désinfectant pour les mains», a-t-on précisé, par communiqué.

Des difficultés de production des contenants utilisés pour les produits médicaux et ménagers ont forcé certains fabricants de désinfectants pour les mains à se tourner vers d’autres types de bouteilles.

De plus, des brasseries et des distilleries ont commencé à produire leurs propres désinfectants pour les mains et les ont commercialisés dans des bouteilles d’eau, de vin ou d’alcool, ce qui peut contribuer à confondre certaines personnes. Les étiquettes de ces désinfectants peuvent aussi ressembler aux produits de consommation habituels de ces entreprises, d’où les risques d’ingestion accidentels.

L’organisme fédéral recommande de garder ces produits hors de la portée des plus jeunes.

«Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils utilisent du désinfectant pour les mains. En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison ou obtenez une assistance médicale immédiatement», a-t-on indiqué, en soulignant que l’ingestion de désinfectant pour les mains «pourrait causer de graves dommages, surtout chez les enfants, à cause de la forte teneur en alcool».

Selon Santé Canada, tous les désinfectants pour les mains dont Santé Canada a autorisé la vente portent un numéro d'identification du médicament (DIN) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN) de huit chiffres.