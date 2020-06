Sucré salé remporte son pari haut la main

Nouveau quartier général, nouvelles consignes de distanciation sociale... Sucré salé a risqué gros pour revenir à l’antenne cette saison. À la lumière des premiers épisodes, un constat est clair : l’équipe a remporté son pari.

Certes, le mandat de Sucré salé est toujours le même. Mais sa formule, elle, a dû être ajustée en cette période de pandémie. Et des changements aussi majeurs, apportés en si peu de temps, auraient pu venir troubler la 19e saison du magazine culturel de TVA, ou à tout le moins, la dénaturer.

Un des plus gros défis ? Réaliser des entrevues en conservant une distance de deux mètres entre l’animateur et son invité. Des circonstances qui, avouons-le, se prêtent moins aux confidences.

Mais finalement, rien ne transparaît.

L’énergie si caractéristique – et survoltée – de Patrice Bélanger y est d’ailleurs pour beaucoup, l’animateur étant aisément capable de combler cette distance physique. Et ses invités, force est de le constater, le lui rendent particulièrement bien jusqu’à présent.

Ginette Reno

Il faut dire que la nouvelle saison a démarré dans des circonstances particulièrement clémentes lundi dernier avec Ginette Reno, confortablement installée dans la cour arrière de sa demeure. La grande chanteuse, toujours délicieusement imprévisible en entrevue, n’a d’ailleurs pas manqué d’être à la hauteur de sa réputation, déstabilisant son hôte, tout en étant très touchante en abordant, entre autres, sa vie amoureuse.

Du côté des chroniqueurs, pour la plupart moins aguerris, on sent quelques inconforts passagers. Ils auront probablement besoin d’une période d’adaptation un peu plus longue, histoire d’apprivoiser cette nouvelle réalité.

Autre changement majeur ? Le nouveau quartier général de l’émission, installé au 21e étage du Fairmont Reine Elizabeth. L’espace multimédia qui accueille cette saison l’équipe de Sucré salé est rempli de promesses, tant par sa polyvalence que par son look.

Certains lieux de tournage, toutefois, se prêtent beaucoup moins bien à la création d’une ambiance naturelle et conviviale. C’est le cas de la rencontre entre Rosalie Bonenfant et Rosalie Vaillancourt, organisée sur le balcon de cette dernière.

► Sucré salé est diffusé du lundi au vendredi, à 18 h 30, sur les ondes de TVA.

