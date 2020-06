Timide un jour timide toujours

Dans ma jeunesse, j’avais vécu le grand amour pour une fille qui gravitait dans l’entourage de mon frère. Mais j’étais si timide que je ne lui ai jamais déclaré mon amour. Elle en a marié un autre. Quarante ans plus tard, je la retrouve sur mon chemin, et encore une fois grâce à mon frère qui avait gardé le contact avec elle. Je suis libre, elle aussi, mon cœur bat encore pour elle, et je sens que ça pourrait être réciproque. Malheureusement, la timidité mène encore ma vie, et je n’ose pas m’avancer vers elle de peur qu’elle me rejette. Comment pourrais-je lui déclarer mon amour sans prendre trop de risques ?

Anonyme

On ne vous a jamais dit que le fait de toujours poser les mêmes gestes ça mène toujours au même résultat ? Vous voulez rater une seconde fois votre rencontre avec cette personne ? Et bien rester dans votre coin, ne prenez aucun risque, et vous allez y arriver de façon quasi assurée. À tout hasard, et même si ça risque de vous faire passer pour un pleutre, votre frère ne pourrait-il pas vous servir d’intermédiaire?