Une ado de 15 ans portée disparue à La Prairie

LA PRAIRIE – La police demande l’aide du public pour retrouver une adolescente de 15 ans portée disparue depuis mardi, à La Prairie, sur la Rive-Sud de Montréal.

Zhexi Chen aurait été vue pour la dernière fois au cours de la journée de mercredi, dans un commerce de Montréal.

Des caméras de surveillance ont d’ailleurs capté ses allées et venues à cet endroit.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE ROUSSILLON

L’adolescente mesure 1,52 mètre et pèse 60 kg. Elle a les cheveux bruns longs jusqu’aux épaules et les yeux bruns. Elle s’exprime en français, en anglais et en mandarin.

Selon les autorités, elle pourrait se trouver en compagnie d’un homme d’environ 20 ans qui n’a pas été identifié.

Zhexi Chen a quitté le domicile familial mardi sans sa médication qu’elle doit prendre quotidiennement.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cette disparition est invitée à communiquer avec la police de Roussillon au 450 638-0911, poste 601.