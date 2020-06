PETIT (née Riendeau), Jeanne



Le 9 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Jeanne Riendeau, épouse de feu René Petit.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Michel), Céline (Lloyd), Claude (feu Joanne) et Yolande (Mobarak), ses six petits-enfants : Nicolas, Catherine, Alexandre, Laura, Matthieu et Andrew, son arrière-petit-fils Elliot ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille souhaite remercier le personnel du CHSLD des Pommetiers pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.www.salondemers.com