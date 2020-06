DESFOSSÉS, Henri-Paul



À Montréal, le lundi 8 juin 2020 est décédé, à l'âge de 88 ans, Henri-Paul Desfossés, époux de Nicole Paquin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Louis-Jacques (Luce Machabée), ses soeurs Jacqueline, Denise, Claudette (Arsène Albert), Thérèse (Rogatien Potvin) et Sr Anne-Marguerite, ses beaux-frères et belles-soeurs Micheline Bourassa (Fernand), Paul Bourassa (Josée-Anne), Marie-Josée (André), Pascale (Tobias), neveux et nièces Virginie, Delphine, Anaïs, Emmanuelle, Charlotte, Charles-Henri, Dominique ainsi que d'autres patents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.La famille aimerait remercier le personnel du 17e-nord du CHUM pour les bons soins prodigués à Paul.Un don en sa mémoire peut être fait à la Fondation du CHUM.