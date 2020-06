CASTONGUAY, Simone



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès en date du 4 juin 2020 de Mme Simone Castonguay, à l'âge de 93 ans. Elle demeurait à Montréal et autrefois à L'Islet.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Luc, Simon, Doris (Nelson Rioux), Marc et Sylvain Bélanger; ses petits-enfants Alexandre (Josiane Lévesque), Caroline, Étienne, William ainsi que ses autres petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; sa soeur et sa belle-soeur, ses neveux, nièces, autres parents et amis(es).Dû aux circonstances exceptionnelles de la pandémie, une célébration de la Vie aura lieu dans l'intimité. Des funérailles seront cependant célébrées ultérieurement suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de L'Islet.Pour renseignements ou messages de condoléances :(418) 247-5571, sans frais : 1-877-598-3093Télécopieur : (418) 246-5115,Courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web: www.deladurantaye.qc.ca