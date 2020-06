À Wall Street, le Dow Jones s’enfonce et lâche 5 %

NEW YORK | L’indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, accentuait jeudi ses pertes à la mi-séance dans un marché préoccupé par les perspectives économiques et la situation sanitaire aux États-Unis.

Vers 12 h 20 (heure du Québec), le Dow Jones cédait 4,85 % à 25 679,75 points, après avoir lâché brièvement plus de 5 %. Le Nasdaq chutait lui de 3,30 % à 9689,69 points et le S&P 500 abandonnait 4,08 % à 3060,09 points.

Plus de détails à venir...