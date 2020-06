C’est reparti pour la PGA

En pause depuis le mois de mars en raison de la pandémie de coronavirus, le circuit de la PGA a repris jeudi, à Fort Worth au Texas, avec le Charles Schwab Challenge. L’Anglais Justin Rose et l’Américain Harold Varner III se sont emparés de la tête à l’issue de la première ronde après avoir retranché sept coups à la normale de 70.

Rose et Varner III ont tous deux réussi sept oiselets pour conclure avec une carte de 63.

Ils n’ont toutefois qu’un coup d’avance sur leurs plus proches rivaux, le Vénézuélien Jhonattan Vegas, le Mexicain Abraham Ancer ainsi que les Américains Collin Morikawa et Justin Thomas, qui se partagent le troisième rang avec des pointages de 64 (-6).

Neuf golfeurs suivent au septième rang après avoir réalisé une ronde de 65 (-5). Parmi eux, il y a le Canadien Adam Hadwin, qui a réussi huit oiselets et commis trois bogueys. Il y a également l’Américain Tom Lehman, âgé de 65 ans, qui a enregistré six oiselets et un boguey.

Également en lice, l’Ontarien Corey Conners a pris le 16e rang avec une marque de 66 (-4). Il est à égalité avec neuf autres concurrents.

L’Ontarien Mackenzie Hughes pointe quant à lui au 57e rang après avoir joué une première ronde de 69 (-1). Il accuse six coups de retard sur la tête.

Champion en titre du tournoi, l’Américain Kevin Na a connu un retour à la compétition difficile. Il a notamment commis cinq bogueys pour conclure avec une marque de 72, soit deux coups au-dessus de la normale. Il est présentement 110e, à neuf coups des meneurs.